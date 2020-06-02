175 сельчан в Уалихановском районе воспользовались проектом «Бастау»

По образованию историк, работала бухгалтером, но душа всегда требовала творчества и красоты. Алматинка Салихат Алибаева не побоялась и сферу деятельности поменять кардинально, и географическое положение. Три года назад вслед за супругом переехала в нашу область, а именно в село Кишкенеколь Уалихановского района.

Здесь она отучилась азам предпринимательства по проекту «Бастау» и осуществила заветную мечту — свой бьюти -кабинет. Он стал очень популярен у прекрасной половины райцентра… но не сразу.

Салихат Алибаева, предприниматель, Уалихановский район:

— Сначала инстаграм. Но он был маленьким — 37 людей. Это родственники мужа. А далее уже клиентская база набивалась. Сейчас уже более тысячи собралось. В основном, «сарафанное» радио. Если кому-то понравилось, рассказала другой.

Мейкап, причёски, перманентный макияж. Любое торжество, и Меруерт Санак идёт к своему бьюти -мастеру. В райцентре, в основном, парикмахерские, таких специалистов здесь немного, рассказывает клиентка.

Меруерт Санак, жительница с.Кишкенеколя, Уалихановский район:

— Очень комфортно, чисто, уютно. Чувствуешь, будто ты дома находишься. Нравится. Я постоянная клиентка у неё.

Отучившись по проекту «Бастау», бизнесвумен получила безвозмездный грант 250 тысяч тенге на покупку оборудования. Такую же помощь в прошлом году получили 72 уалихановца. Всего по этой программе основам бизнеса обучились 175 сельчан.

Айгерим Мукашева