175-летию великого Абая посвятили марафон в НИШ

Культура

20:07 2 Июня 2020

«Абайды оқы, таңырқа» -под таким названием в Назарбаев интеллектуальной школе прошёл 45-дневный марафон.

Посвятили его 175-летию великого Абая. Принять участие в интеллектуальном состязании мог каждый желающий. Требования не сложные: прочитать слова назидания поэта и ответить на вопросы по ним. Тесты публиковались по расписанию.

Побеждал тот, кто ответит быстрее и правильнее всех. Таким образом, участников проверяли, насколько хорошо они поняли смысл произведения. Победителей марафона наградили ценными подарками. Среди призеров — студентка Дильназ Тулебаева.

 

Дильназ Тулебаева, студентка Назарбаев интеллектуальной школы:

— Так как каждый день был тест по одному слову назидания, я могла прочитать в день пять и более. Первый раз я читала просто, чтобы понять смысл. Во второй раз я уже проникалась и запоминала детали. Принимала участие каждый день. Заходила по ссылке, которую нам отправляли. И в конце дня нам говорили результаты. В первый день я набрала 9 из 10 баллов, я ошиблась, но решила не сдаваться.

 

Айгерим Муканова

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