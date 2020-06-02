15 млн тг затратили на благоустройство пляжей в Петропавловске

Анжелика Сычёва, корреспондент:

— Всего из озера Пестрого взяли 9 проб воды и 6 проб почвы. Специалисты исследовали их на показатель жесткости и на наличие хлоридов, нитратов, нитритов, ртути и нефтепродуктов.

И как показал результат лабораторных исследований, все 15 проб полностью соответствуют гигиеническим нормам, а значит купаться в водоеме и отдыхать на пляже горожанам не представляет опасности. Но при условии, если будут соблюдать все необходимые для карантинного режима требования.

Марина Давлетбаева, руководитель отдела управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Петропавловска:

— Проведение ежедневной уборки и дезинфекции прилегающей территории пляжа, проведение оборудования (скамейки, туалеты, игровые, душевые). Обеспечение доступа на пляжи с учетом наличия достаточного количества мест для дистанцирования, расстановки пляжного оборудования.

К слову, о благоустройстве. В этом году пляж значительно преобразился. Новые скамейки, клумбы с цветами, урны и многое другое. Все это городской казне обошлось почти в 15 млн тенге.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— На сегодняшний день были определены места, где запрещено купаться, изготовлено 36 знаков, также в рамках обустройства Пестрого установят теневые зонты в количестве 29 штук, две кабинки, урны и скамейки. Буйки и лежаки.

В излюбленном месте горожан становится не только комфортно, но и безопасно. За последним следят спасатели.

Игорь Жуков — заместитель начальника ДЧС СКО:

— Проводим обследование на предмет акватории на нахождение в них различных предметов, очистка дна. Данная работа проводится на регулярной основе. Сегодня вот завершающий этап: извлечены различные предметы, все, чтобы наши граждане не получили травмы и не случилось травм или ЧП.

Анжелика Сычёва