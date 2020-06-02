10 детей из многодетной семьи получили подарки на праздник

В семье Латфулиных 1 июня -один из самых любимых праздников. С ним у ребят всегда самые теплые и душевные ассоциации. Отмечают его они каждый год. По традиции, весь этот день глава семейства Вадим и его супруга Оксана посвящают своим детям, а их у супружеской пары их 10.

Откладывают все свои дела, собираются в дружном семейном кругу и целый день гуляют в парке, в развлекательных центрах, едят мороженое и пускают в небо воздушных змеев. В этом году планы Латфулиных немного сорвались. Но это не значит, что празднику не быть.

Продуктовые пакеты, игрушки и, конечно же, сладости. День защиты детей — повод не только поздравить, но и помочь. И такой поддержке в этом доме очень рады.

Вадим Латфулин:

— Помогают нам сейчас. Действительно, приятно очень, приятно, что наши дети получили подарки, внимание какое-то .Пусть бог благословит каждого, кто участвует в таком деле, нам очень приятно , мы очень рады. Приходят, поздравляют, помогают, 8 марта поздравляли супругу, перед новым годом, просто даже приезжают без праздника.

Вот такую по-настоящему праздничную атмосферу мальчишкам и девчонкам сегодня устроили специалисты департамента Агентства по делам госслужбы. В гости к Латфулиным они приходят часто.

Сауле Тайгулина, руководитель администрации правления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Стало доброй традицией оказание помощи многодетным семьям, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По словам госслужащих, на этом добрые дела не заканчиваются. Помогать тем, кто в этом нуждается, они продолжат на регулярной основе.

Анжелика Сычёва