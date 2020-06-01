В Петропавловске в День защиты детей открылся «Мир аттракционов»

Эти кадры сняты в конце прошлой недели. Ни детского смеха, ни очередей к каруселям. Последние несколько месяцев они стояли здесь абсолютно недвижно.

Всю весну петропавловский «Мир аттракционов» выглядел таким пустынным. Сезонный бизнес, построенный на развлечениях, как и многие другие, в период карантина терпел серьёзные убытки.

Александр Козлов, директор ТОО «Мир аттракционов»:

— В планах была покупка еще одного большого аттракциона, но когда пришло время закупа и уже в Китае вовсю бушевал коронавирус, подключалась Италия, мы решили поберечься и не стали делать большой закуп, брать большой кредит. Наверное, нас это спасло. Потому что у нас всего в году 6 месяцев рабочих, начинаем в апреле и заканчиваем в сентябре.

И, несмотря на сложившуюся ситуацию, здесь все же, сделали некоторые вложения. Изменили до неузнаваемости иллюминацию «Колеса обозрения», такой может похвастаться не каждый Мир аттракционов. Вот тоже новинка, её предшественник будет радовать маленьких петропавловцев в парке Победы.

Там для удобства и безопасности хотят ввести карточную систему оплаты. Такая, кстати, применяется и здесь. Этот формат работы с посетителями в нынешних условиях актуален, как и санитарные правила.

Татьяна Колчева, инженер по технике безопасности ТОО «Мир аттракционов»:

— Первое правило — это, конечно, ограничение численности человек на территории парка, социальная дистанция полтора метра, за исключением членов одной семьи, и ношение масок. Без них посетители не будут допускаться на территорию. Основная масса скопления людей у нас перед кассой, там нанесена разметка полтора метра, перед входом к аттракционам она тоже нанесена. Администраторы у нас будут контролировать дистанцию.

По новым правилам посетители могут попасть на территорию парка только с одного входа. Свои двери пусть и не до конца, например, игровые комнаты и батуты, в целях безопасности недоступны, Мир аттракционов открыл в День защиты детей.

Измерение температуры, обработка всех поверхностей специальными средствами — уже дела привычные для всех организаций и предприятий областного центра. Режим работы парка развлечений оставят прежним. Мальчишки и девчонки, также их родители, очень рады, что «Мир аттракционов» открыли.

Посетители:

— Я пришел с бабушкой, ощущения классные. Давно сюда хотел прийти, покататься в связи с карантином не мог.

— Как мы зашли в парк аж приятно смотреть, народу много. Посмотрите, как люди соскучились, видно, сразу, не говоря о том, что сегодня рабочий день. Мы приходили, когда здесь была пустота, было дико смотреть.

Здесь, как и в любом другом месте, где не будут соблюдаться санитарные требования, может снова стать немноголюдно. Это, конечно, крайняя мера, на которой может настоять только суд, но ведь кроме, неё есть и другие «рычаги давления» на недобросовестных бизнесменов.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Со стороны соответствующих органов будут проводиться проверки в случае выявления нарушений, соответственно им будут привлекаться к ответственности. Все-таки это место массового скопления людей, это контакты, сейчас на данный момент у нас в городе ситуация более-менее стабильная, чтобы позволяет открыть данные аттракционы. Но в случае появления новых случаев, в случае ухудшения ситуации, конечно, мы будем вынуждены принять решения о закрытии.

Дарья Пышмынцева