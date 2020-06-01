В День защиты детей активисты Петропавловска поздравили многодетные семьи

В доме 28 по улице Комарова живет большая, дружная семья Даниленко. Супруги вместе уже 26 лет. Познакомились еще в школе. После ее окончания решили сыграть свадьбу. Сейчас у них семеро детей. Самому старшему — 24 года, а младшему — 6. День защиты детей они всегда отмечают, в этом году в кругу семьи.

Елена Даниленко, жительница г. Петропавловска:

— Да, конечно, трудно с одним, а когда они все вместе, оно как-то даже незаметно. Они все вместе друг другу уроки помогают делать и кушать друг другу положат. Даже не сильно тяжело в том плане, что много детей. Они все друг за другом, смотрят, присматривают и помогают во всем.

Иван в семье самый младший. В этом году он пойдет в первый класс. Мальчик активный и талантливый, с гордостью рассказывает мама. И гостям всегда рад. Особенно в этот праздничный день. 1 июня их навестили волонтеры вместе с аниматорами. Принесли сладости, продукты и подарки. Ивана заинтересовала национальная игра — тогыз-кумалак.

Иван Даниленко:

— К нам пришли Белоснежка и Единорожка. Подарили нам подарки, я очень рад. Я ни разу не играл в эту игру, но моя сестра знает.

Поздравить многодетные семьи с Днём защиты детей — инициатива молодежного ресурсного центра Петропавловска и волонтерской организации Lider.kz.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— В нашем городе очень большое количество семей многодетных, малообеспеченных, есть необходимость в этой помощи. У нас большое количество волонтерских организаций, которые помогают. Появилась необходимость поддержать такие семьи, всегда она была такая необходимость. И мы, как молодежь, как волонтеры, не можем остаться в стороне.

По соседству живет семья Фошкиных. Их волонтеры тоже навестили. В этот день они побывали в гостях у 8 семей.

Анастасия Остертак