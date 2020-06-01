Сразу 5 завозных случаев заражения COVID-19 выявили в СКО

COVID-19: Казахстан

21:57 1 Июня 2020

Это мужчины в возрасте от 29 до 48 лет. Один из них находился в близком контакте с зараженным. Пациентов госпитализировали, они получают необходимое лечение. Число подтвержденных случаев COVID-19 в северном регионе медленно подбирается к 60-ти. На 1-е июня их 59.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В настоящее время проходят лечение 21 пациент с подтвержденным диагнозом КВИ, в провизорном стационаре 41 человек, в карантинном 69, на домашнем 286 человек. Продолжается скрининг на COVID-19. Всего исследовано 29 тысяч 313 лиц.

 

 

Дарья Пышмынцева

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