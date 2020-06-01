Спасатели, волонтеры и полицейские проводят рейды по стихийным пляжам

Правоохранительные органы

20:30 1 Июня 2020

Проводятся они в целях сохранения безопасности населения в период купального сезона. Выявляют нарушителей, делают первое предупреждение, но если этого окажется мало, привлекают к административной ответственности, штраф составляет более 5 тысяч тенге.

Алибек Боромбаев, офицер гражданской обороны ДЧС СКО:

-Будет проводиться раздача материалов. Разъяснения правил поведения на водоемах. Основной акцент будет делаться на несовершеннолетних детей, для разъяснения им, что купаться без родителей запрещено. Также по распитию напитков со стороны управления полиции.

 

 

Анжелика Сычева

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