С 1 июня в области прекратили свою работу 11 блокпостов

В период чрезвычайного положения в СК работали 14 блокпостов. Ежедневно службу там несли 250 полицейских, медиков, а еще специалисты ветеринарной службы. И вот спустя почти два месяца 11 пропускных пунктов остановили свою работу.

Марат Тулебаев, начальник департамента полиции СКО:

— Сегодня вы сможете вернуться в свои семьи, увидеть родителей, жен и детей. Выражаю признательность вашим родным за их постоянную поддержку и понимание. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь достойно обеспечивать правопорядок, здоровье и безопасность наших граждан.

Однако, до открытия границы по-прежнему продолжают функционировать 3 пункта, которые расположены в приграничных районах. Это блокпосты в Мамлютском, Уалихановском и районе Магжана Жумабаева. Остальные пропускные пункты демонтировали в ночь на 1 июня.

Это означает, что североказахстанцы отныне смогут посещать все города страны. Полицейские и медики признаются, что этот радостный день ждали все. Особенно родные и близкие. Но смягчение ограничительных мер не означает, что угрозы больше нет, -говорят полицейские. Необходимо помнить и соблюдать карантинные требования.

Абай Альжанов