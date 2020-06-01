К.Аксакалов с рабочей поездкой побывал в районе М.Жумабаева

Свою рабочую поездку глава региона начал с села Асаново Кызылжарского района. В этом году на его развитие выделили 315 млн тенге, в том числе 235 по программе «Ауыл ел бесiгi». Здесь отремонтируют внутрипоселковые дороги, установят фонари уличного освещения и проведут капитальный ремонт школы.

Светлана Черкасова, директор Асановской СШ, Кызылжарский район:

— В нашей школе перво-наперво нужно заменить окна, если будут современные окна стоять, то соответственно будет и теплее, сквозь старые окна все выдувало, даже если и хороший эффект от отопительной системы.

В 2011-м году ее меняли. Но за это время она успела «износиться». Обучаются в школе 223 ребенка. С каждым годом детей становится больше, к тому же еще 47 приезжают сюда из соседних сел. По словам главы региона, в этом году Асаново превратится в большую стройку и войдет в число перспективных сел региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Так с каждым годом охват сел, где будут проводиться работы, будет увеличиваться, вот 307 перспективных сел, в этом году мы в 187 проводим ремонтные работы, где-то школа, где-то дорога, где-то вода.

Долгожданный ремонт увидит и школа №4 города Булаево. Здесь его не было с основания, почти 60 лет. В скором времени поменяют отопление, двери, пол в спортзале и интернате. Работают на объекте 18 человек, девятерых трудоустроили через центр занятости. Всего в районе Магжана Жумабаева в этом году приведут в порядок 5 школ. А еще в райцентре реализуют пилотный проект — построят стадион, ФОК и хоккейный корт.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вот это будет везде, во всех районных центрах, тогда мы будем проводить полноценные чемпионаты по хоккею, по футболу.

Несмотря на то что Булаево имеет статус города, на его комплексное развитие средства не выделялись много лет. Все изменится в этом году. Отремонтируют 13 улиц на 424 млн тенге, а на 10 км появится новое освещение. Недавно появилась и новая детская площадка. Теперь здесь не умолкает детский смех.

На этом участке асфальт уже положили. А вот насколько он качественный, покажут пробы, их отбирают с помощью терноотборника. 8 сантиметров. Для этого участка — норма.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— При строительстве дорог нужно в обязательном порядке иметь такое оборудование, чтобы оперативно снять эти пробники. Я дам поручение заместителю акима области Федяеву Антону и плюс акимы районов должны проследить.

Также глава региона встретился с сельхозтоваропроизводителями района. Одна из них Батима Шарманова, она занимается животноводством. Разводит крупный рогатый скот. В прошлом году по программе «Сыбага» через «Фонд поддержки сельского хозяйства» завезла из Словакии 100 коров симментальской породы мясомолочного направления.

Буренки обошлись Батиме в 70 млн тенге. Для поголовья в товариществе построили новое помещение и доильный зал. Предпринимательница рассчитывает получать 450 тонн молока в год. А ещё открыть свою небольшую сыроварню. Вот такое импортозамещение.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Батима, молодец! Это настоящий пример для подражания. Вчерашняя жительница города Нур-Султана, из столицы приехала к нам и начинает очень важное дело, у нас мужчины сомневаются и боятся с животноводством связываться, а хрупкая женщина организовывает такое не простое производство, но очень нужное.

Батима Шарманова, руководитель ТОО «Bereke SKO», район Магжана Жумабаева:

— Здесь действительно натуральные продукты получаешь и такое ощущение, что ты что-то дельное делаешь, действительно нужно людям, меня всегда это волновало и всегда интересовало, и вот сейчас получился такой случай, даже государство поддерживает, это очень большое подспорье, если бы не было этой поддержки начинать, конечно, было бы очень сложно.

А на полях ТОО «СК АГРО 2050» заканчивают сеять сою. Пшеница уже хорошо взошла, рассказывает руководитель товарищества Анатолий Рафальский. Лучшие специалисты в его хозяйстве по итогам посевной получат достойную зарплату.

Есть такие, кто за 3 недели заработали почти по полмиллиона. К сожалению, не все руководители радуются за своих подчиненных и уважают их труд. Многие платят и 50 тысяч тенге. Такого быть не должно, заявил глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— То есть в этом селе не работают должным образом с землей, ничего не получают, не воспитываем кадры и все это отражается на людях, когда вот так, как подачку 50 тысяч тенге кинул и все. Какое это будет село?

В разговоре с аграриями Кумар Аксакалов также задел тему грузоперевозок. В области сейчас идет бум дорожного строительства, поэтому на новых дорогах не должно быть перегруженных «Тонаров» и «Камазов». От них лучше отказаться, пока не приняли жесткие меры.

В селе Советском глава региона побывал на семейной ферме. Чета Тулетаевых занимается птицеводством. Выращивают утят, гусят, цыплят и бройлеров. В работе задействована вся семья. Супруги, дети и старшее поколение.

Виталий Тулетаев:

— Люди хвалят нашу птицу , стараемся.

— Цена какая?

— Это несушка красная, стоит она 300 тенге, недельный возраст. Бройлер был реализован по цене 350 тенге, утята 280.

На развитие бизнеса семья Тулетаевых получили в помощь от государства 3 млн тенге.

Алена Хан, корреспондент:

— В нашей области доля малого бизнеса в ВВП 31 процент. Нам нужно стремиться, чтобы больше было, потому что это рабочие места, это бизнес которой приносит прибыль.

А чтобы такие села, как Советское процветали еще больше, здесь развивают инфраструктуру. В этом году реконструируют водоотводящие сети, сделают средний ремонт дорог, а еще появится новое мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Таким изменениям местные жители очень рады.

Нургали Даниярулы, житель с. Советское, района Магжана Жумабаева:

— Сейчас совхоз становится неузнаваемым на глазах, асфальт на улицах, освещение, теперь хоть не будем в темноте ходить, наши детишки могут поиграться свободно, пенсионеры могут не бояться ходить ночью.

Говоря об инфраструктуре, Кумар Аксакалов отметил, на новых дорогах не должно быть перегруженных «Тонаров» и «Камазов». От них лучше отказаться, пока не приняли жесткие меры.

Алена Хан