ДЧС: Пожарная обстановка и обеспечение безопасности на воде настораживает

Эти кадры «облетели» все соцсети. На видео очевидцев, видно, как прогремел взрыв. Предположительно, по словам спасателей, кондиционера. По мнению пожарных, он-то и усугубил ситуацию. А началось все с возгорания коробок в подсобном помещении на 1-м этаже. Пламя охватило площадь в 10 квадратных метров.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В 23.48 пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожены картонные коробки, повреждены провода. Была эвакуация людей. Из подъезда жилого дома спасатели эвакуировали 17 человек, в их числе и пятеро детей. жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Абай Альжанов: корреспондент:

— По версии спасателей причиной пожара мог стать и тополиный пух. За последнюю неделю его в регионе выпало немало. Эти «белые бугорки» на самом деле представляют большую опасность. Тополиный пух легко воспламеняется. Из-за него уже в нескольких регионах произошел рост числа пожаров.

Нурлан Атыгаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— У нас уже есть много случаев по Казахстану. В Павлодарской области 2 машины сгорели в результате возгорания пуха. Ежедневно там регистрируются до 100 выездов. Поэтому хотел бы призвать родителей, чтобы они не оставляли детей без присмотра. Практика показывает, что в большинстве случаях дети играются и поджигают.

Говорили на брифинге и об обеспечении безопасности на воде. В 2019 -трагических случаев на водоемах зарегистрировано 12. С начала этого года утонули 2 человека. Последний случай произошел 31 мая возле села Киялы Аккайынского района. Двое парней ушли купаться на котлован. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, один из них утонул, ему было 23 года.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Второй остался на берегу, потому что не умел плавать. Когда первый начал тонуть, то он стал просить о помощи товарища. Он позвал на помощь, находившегося неподалеку местного жителя, но было поздно. Они достали утонувшее тело. Хочу обратиться к жителям, что не стоит купаться в необорудованных участках водоемов.

В нашем регионе почти 60 рек, 2 тысяч озер и 117 котлованов. Спасатели настоятельно рекомендуют североказахстанцам купаться только в специально отведенных местах. Их по области насчитывается 58.

Абай Альжанов