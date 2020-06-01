Ботанический сад открыл свои двери после реконструкции

Красота, как известно, в деталях. Они в петропавловской оранжерее на каждом шагу. Первое, что вас встречает, «парящие» сады. Такой эффект создают густая зелень и её отражение в зеркалах. Это на входе. Чем дальше в сад, тем больше красоты.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Сделать каждый уголок ботанического сада особенным и запоминающимся. Это была одна из главных задач реконструкции. Чтобы «жемчужина» Петропавловска оправдывала своё почётное звание, вложили 200 млн тенге.

90 из них потратили на благоустройство. Над обликом трудились столичные дизайнеры. Старались, чтобы интересно здесь было всем. Это, к примеру, уголок влюблённых. По задумке сюда нужно приходить, когда вы со своей половинкой в ссоре. Помириться и найти общий язык в цветущем саду среди сердец будет намного легче. А это ещё один символ любви и «изюминка» сада — фонтан с лебедями, который много лет не работал.

Асылбек Баганов, руководитель ТОО «Shatyr Group KZ»:

— Все это ручная работа. Наши художники и скульпторы делали. Это непросто гипс, это металлоконструкция. По всем технологиям. Зиму перезимовало. Нареканий не было.

Не забывать говорить о любви нужно и тем, кто в браке давно. Для них здесь «алтарь сердец». Каждая ступенька — юбилейная дата. На вершине — заветная мечта каждой пары. Прожить рука об руку полвека. Эту территорию использовали весьма удачно. На бетонной плите растения всё равно бы не прижились.

Нашли креативный выход и в ситуации с теплотрассой. Её закрыли вот такой имитацией дуба. В общем, недостатки превратили в «изюминки», а достоинства подчеркнули. Глядя на всю эту гармонию флоры и архитектуры, трудно поверить, что когда-то ботанический сад был под угрозой закрытия.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Два года назад были разговоры, что закрываем оранжерею. Тогда я сказал, что мы ни в коем случае на это не пойдём. Мы, наоборот, сделаем всё, чтобы она была ещё лучше. Оранжерея — уникальный объект. Ему в этом году 108 лет.

Об уникальности петропавловской «жемчужины» Кумар Аксакалов рассказывает на фоне альпинария с водопадом. Раньше здесь было болото. Зато теперь буйство цветов, атмосфера спокойствия и тишины. Идиллию нарушает только возводимый по соседству спорткомплекс. Здание может перекрыть солнечный свет для растений, переживают в ботаническом саду.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас техническая экспертиза в министерстве проходит. Я, конечно, тоже против того, чтобы было строительство. Чтобы ничего не мешало нашей оранжерее.

А именно уникальным растениям. Они не только в здании, но и на территории сада. Такой красотой нужно поделиться.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Несколько парков появляется в городе. Элементы озеленения будем брать отсюда.

Не забыли и про обитателей парка. Отремонтировали вольеры. Этот уголок — самое любимое место детей, от клеток их не отвлечь ни под каким предлогом. К слову, мальчишки и девчонки сегодня почётные гости и первые посетители сада после реконструкции.

Айгерим Мукашева