Акция: Североказахстанцы небрежны к окружающей среде

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Акция «Чистые водоёмы» стартовала 1 мая. За месяц её участники собрали 59 тонн мусора, изъяли из рек и озёр почти 400 рыбацких сетей.

Мало того, что любители рыбалки устанавливают запрещённые сети, многие оставляют их в воде. После в них запутывается рыба и начинает портиться, по этой причине из водоёмов исходит неприятный запах. За полчаса около дамбы на берегу реки Есиль вместе с природоохранными специалистами нам удалось убрать 10 ловушек.

Во время рейда мы встретили немало рыбаков. Специалисты еще раз напомнили им о том, что улов в этом месте запрещен, и за это грозит штраф в размере 20 МРП. А это более 50 тысяч тенге. В этот день группа активистов очищала не только берег реки.

Побывали они и на смотровой площадке в 20-м микрорайоне. Окурки, бутылки, фантики от конфет и прочий хлам. Всё это оставляют горожане, а другим приходится за ними убирать.

Амангельды Кажгалиев, главный специалист отдела рыбного хозяйства РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

— Это небрежное отношение людей, как видите, мусора очень много. На своих арендованных водоёмах пользователи тоже проводят акцию по очистке береговой линии.

С начала акции «Чистые водоёмы» в ней приняли участие 600 человек: это не только работники государственных органов, но и неравнодушные к окружающей среде жители. Александр Гетман побывал во многих странах, но, такого отношения к своему городу нигде не видел.

Александр Гетман, житель г.Петропавловска:

— В Японии часто бываю, там очень чисто, окурки нигде не валяются. Это не потому, что там убирают, а потому, что не сорят. Думаю, пора уже приучать людей к этому. Ведь мы за неё в ответе.

За два часа уборки на смотровой площадке собрали более тонны мусора. Акция завершилась. ее организаторы надеются, что люди все же изменят свое отношение к природе и начнут заботиться о ней.

Айгерим Муканова