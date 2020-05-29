Стихи о великом Магжане — у памятника писателю, публицисту, педагогу

К памятнику великому казахскому поэту Татьяна Пенькошина приходит часто. Здесь она написала одно из своих первых стихотворений. Оно — о жертвах репрессий 30-х годов. Читая его сейчас, как и много лет назад, на глазах Татьяны выступают слезы. По другому просто не получается, признается поэтесса.

Ведь каждая строчка -история поломанной судьбы и нелегкого жизненного пути великого Магжана, боль и крик души….. от несправедливости. Перед тем , как написать это и все остальные свои стихотворения, женщине пришлось изучить много литературы, в том числе и богатое наследие поэта .

Татьяна Пенькошина , поэтесса

— Магжан Жумабаев -один из любимых поэтов и еще Высоцкий, поэтому его боль, его трагедия -это моя личная. Сердце требует того, чтобы я об этом создавала стихотворения. И вместе с тем, с ним обо всех репрессированных и обо всех несправедливо наказанных. Эта тема очень скорбная и очень нужная, нужно, чтобы подрастающее поколение об этом знало. И чтило память об этих людях.

Из года в год 31 мая — в день памяти жертв политических репрессий Татьяна Пенькошина у памятника Магжану Жумабаеву читает стихи и возлагает цветы.

Анжелика Сычёва