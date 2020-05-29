Память во имя будущего

Народ в потоке истории

19:57 29 Мая 2020

Участие в ней приняли около 100 человек. Это ученые, члены ассамблеи народа Казахстана, депутаты, преподаватели университетов, архивисты из России, Киргизии, Турции и Казахстана. Наш регион на научном форуме представили 15 человек.

Среди них — заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» СКГУ им. М. Козыбаева — Людмила Гривенная. Перед своими коллегами она выступила сразу с несколькими докладами. Темой репрессий 30 -годов историк занимается на протяжении 10 лет. Все это время собирала информацию буквально по крупицам.

Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» СКГУ им.М.Козыбаева:

— Я говорила именно о необходимости реабилитации тех групп, которые еще не реабилитированы. Опираясь на научные исследования, которые было сделаны мною, были внесены предложения по хронологическим рамкам реабилитации лиц, подвергшимся репрессиям. Также был подготовлен мною доклад об Алашском движении, там я рассматривала его с момента его появления до его ликвидации. Практически на протяжении 15 лет. 

 

 

Анжелика Сычёва

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