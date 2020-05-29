Нуротановцы контролируют качество ремонта дорог

Скоро райцентр Кызылжарского района заметно преобразится. На многих улицах Бесколя появится новый долгожданный асфальт. В этом году на средний ремонт дорожного полотна из республиканского и местного бюджета выделили 711 миллионов тенге.

Постелют новое покрытие на 38 улицах общей протяженностью 22 километра. Большое внимание к социально значимым объектам. Отремонтируют подъездные пути к ЦРБ, школам, детским садикам, а также крупным предприятиям Бесколя.

Ербол Багенов, аким Бескольского сельского округа, Кызылжарский район

— Работа начата 30 апреля. Решили, в первую очередь, заасфальтировать улицы, которые ведут к социально-значимым объектам и градообразующим предприятиям. Это ТОО: «Радуга», «Молсервис», «Бишкульская птицефабрика», предприятие «Левин». Плюс ко всему отремонтируем дороги по маршруту «101» и «101 А». По графику работы идут. Жители ответственно смотрят.

Асфальтированием дорог в селе занимается подрядная организация «Ашык Аспан». По словам местных властей, эта фирма давно оправдала доверие. Работают на совесть. Члены мониторинговой группы лично проконтролировали проводимый здесь ремонт дорог.

Состояние покрытия не вызвало серьезных нареканий с их стороны. Однако без замечаний все же не обошлось. Это улица Маметовой на юго-востоке Бесколя, что ведет к новой строящейся школе. Участники рейда заметили на новом асфальте небольшие неровности.

Алан Жуков, член мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan»

— По всей области большая проблема дорог. Эти вопросы нужно решать в первую очередь. И обязательно нужно делать дорогу качественно и со всеми регламентами. Геодезисты должны присутствовать как на среднем, так и на полном ремонте.

В целом, качество проводимого ремонта в райцентре оставило хорошие впечатления у членов мониторинговой группы. Они отметили: важно, чтобы новыми дорогами были довольны сами жители.

А это уже улица Крепостная в Петропавловске. Здесь недавно начали укладывать асфальтное покрытие. Эта дорога соединит центр города и район «Береке»

На строительство этого участка из казны региона выделили 285 миллионов тенге. Сумма внушительная. Работами занимается подрядная организация ТОО «Тоир».

Эльдар Кокабаев, специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска

— По работе нам ничего не мешает, все идет в штатном режиме. Снос 2 ветхих домов на стадии перерегистрации. Люди уже получили жилье. У нас идет последняя стадия согласования ордера земляных работ, потому что здесь проходят сети. Технику уже завезли, начнем рыть колодец и подушку для нового асфальта.

А пока здесь идут подготовительные работы. Стелить асфальт начнут чуть позже. Поэтому судить строго и давать какие-либо рекомендации участники рейда не могли. В свою очередь коммунальщики заверили, что завершат строительство и благоустройство полотна до конца года.

Абай Альжанов