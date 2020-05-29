Нарушил санитарные нормы — заплати штраф

Карантин в регионе никто не отменял, но многих, видимо, это не особо волнует. Немало нареканий у санврачей к водителям маршруток. По словам специалистов, за рулем они без — масок и перчаток, в салонах отсутствуют санитайзеры, о соблюдении дистанции и вовсе забыли. Некоторые автобусы забиты битком, что категорически запрещено. За такие нарушения перевозчикам придется заплатить штраф ..14 тысяч тенге.

Гульнара Джаксылыкова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО

— Осмотрено 27 единиц общественного транспорта. У 6 субъектов предпринимательства выявлены такие нарушения. Собираются материалы, которые полицейские передают нам в департамент для составления протоколов и возбуждения административных дел. Мы не можем проконтролировать каждого перевозчика лично. Мы не имеем право остановить транспорт и предъявлять претензии. Это могут сделать сотрудники ДПС.

А соблюдают ли карантинный режим в супермаркетах, магазинах, открывшихся торговых домах, кафе, бутиках и в других местах массового скопления? Комиссия тоже мониторила их деятельность. С 18 мая проверено 1400 объектов региона. Как результат — 25 административных протоколов.

Наталья Беляева, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО

— 5 материалов направлено в суд по данной статье. Это кафе «Дана», «Центр плова», магазины «Салтанат», «Продукты» и «Мотомир». На малый бизнес накладывается 100 МРП, средний — 200 МРП, крупный- 500. Штрафы большие. Суд опять же рассматривает, либо с приостановлением вида деятельности или же нет.

Санврачи отмечают, во всех случаях не соблюдались меры безопасности. Это отсутствие социальной дистанции, обслуживание клиентов без средств индивидуальной защиты, а также несвоевременная санобработка помещения и прилегающей территории. Проверки специалисты продолжат.

Абай Альжанов