Более 300 млн тенге — на обновление дорог в Аккайынском районе

Североказахстанцы:

— Ремонтируют дороги, начали улицу Пушкина делать, окраины надо ремонтировать.

— Взять вот Мамлютку, Булаево, Тайыншу, там дороги намного лучше, чем у нас в Смирново.

— Дороги адские здесь… Каждый год только обещают, а ямы как были, так и остались. Насыпят то кирпичей, то щебня. Резину режешь и всё, толку никакого нет.

— Мы сами из города. Бывает и хуже в районах, есть такие, где дорог вообще нет. Здесь нормально.

Дороги для жителей Аккайынского района — тема наболевшая. Но уже к осени облик улиц райцентра изменится. На 7-ми уже в июне начнут средний ремонт. Это Жумабаева, Гагарина, Амангельды, Пушкина, 9 мая, Молодёжная и Элеваторная. Еще на 9-ти — текущий ремонт.

Обновятся в этом году и подъездные пути к селу Тюменка. Такой стройки аккайынцы не видели давно. На это направили более 300 млн тенге по программам развития регионов и «Дорожная карта занятости». 34 человека трудоустроены.

Руслан Садвокасов, руководитель отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Аккайынского района:

— Внутрипоселковые дороги будут ремонтироваться протяженностью 18 километров и 350 метров. Конкурсные процедуры прошли, договорённость есть, с июня месяца они приступают к работе. Сейчас ведётся подготовка инертных материалов и техники, чтобы приступить к данным работам.

На улице Пушкина работы по текущему ремонту дорог скоро закончат. Подрядчик -ТОО «Новинтех» работает с начала мая. Сумма договора составила 6,5 млн.

Виген Маргарьян, представитель ТОО «Новинтех»:

— Мы начали земельные работы — ровняли, потом засыпали щебёнку, потом провели грейдерные работы, ровняли. Толщина — как положено по смете. Всё как надо сделали и чтобы щебень нормально держалась, отсып засыпали.

По смете — толщина покрытия 20 сантиметров. По словам подрядчика, в некоторых местах из-за глубоких ям щебня засыпали в несколько раз больше. В общей сложности использовали более 700 тонн материала. Гарантийный срок — 1 год.

Подрядная организация не первый год сотрудничает с районным акиматом. Два года назад эта же фирма проводила ремонт дороги по улице Северной. Но этот участок уже пришел в негодность. По мнению строителей, выбоины на асфальте из-за большегрузов.

Айгерим Муканова