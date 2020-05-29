Активисты областной АНК дарят детям праздник

Первыми участниками акции стал коллектив КГУ «Қоғамдық келесі». Они наняли аниматора и поехали в семью, где 15 детей. Поиграли с ними и подарили большую корзину сладостей. Ребята удивились и обрадовались неожиданному визиту.

Элла Рахимжанова, руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келесі»:

— Эстафету добра мы передали татаро-башкирскому центру «Дуслык». Они же, в свою очередь, передали «Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций».Они же передали Казахскому культурно-просветительскому центру «Urpaq». В нашем челлендже может принять участие каждый желающий. Чтобы подарить детям настроение.

На очереди — казахский культурно-просветительский центр «Urpaq». Цветы, конфеты, воздушные шары. Все это его активисты приготовили для многодетной семьи. Деткам они хотят устроить настоящий праздник. А самому младшему ребенку подарить национальный костюм.

Гульбахша Мусабаева — председатель казахского культурно-просветительского центра “Urpaq”:

— Мы едем в этот дом с подарками и поздравлениями и, конечно, мы подготовили викторину об аль-Фараби. И дети, которые сегодня ждут нас, они тоже подготовили свое выступление, даже будет стихотворение авторского произведения у старшей дочери этой семьи.

В семье семеро детишек. Все очень талантливы — поют, пишут стихи, занимаются танцами. Самому старшему 14, а младшему едва исполнилось 40 дней.

Галия Каймульдина:

— Я благодарю казахский центр “Urpaq” за предоставленные подарки детям ко дню защиты детей. Дети очень рады, довольны. Они вас очень ждали и надеемся, праздник у нас пройдет очень весело и хорошо.

Теперь эстафету передают корейскому этнокультурному центру. За время акции, а продлится она до 10 июня, в ассамблее народа Казахстана планируют посетить 20 многодетных семей.

Анастасия Остертак