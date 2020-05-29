Аграриям — достойную зарплату

Аграрии должны обеспечить своих специалистов достойной заработной платой. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов. Он побывал в районе Магжана Жумабаева, где ознакомился с ходом ремонтных работ. В этом году приведут в порядок 5 школ, а в городе Булаево — больше 10 км дорог, не забудут и про внутрипоселковые. Кроме того, аким области встретился с местными сельхозтоваропроизводителями.

Одна из них — Батима Шарманова, она занимается животноводством. Разводит крупный рогатый скот. В прошлом году по программе «Сыбага» через «Фонд поддержки сельского хозяйства» завезла из Словакии 100 коров симментальской породы мясомолочного направления.

Буренки обошлись Батиме в 70 млн тенге. Для поголовья построила новое помещение и доильный зал. Предпринимательница рассчитывает получать 450 тонн молока в год. А ещё открыть свою небольшую сыроварню. Вот такое импортозамещение.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Батима, молодец! Это настоящий пример для подражания. Вчерашняя жительница города Нур-Султана, из столицы приехала к нам и начинает очень важное дело, у нас мужчины сомневаются и боятся с животноводством связываться, а хрупкая женщина организовывает такое непростое производство, но очень нужное.

Батима Шарманова, руководитель ТОО «Bereke SKO», район Магжана Жумабаева:

— Здесь действительно натуральные продукты получаешь и такое ощущение, что ты что-то дельное делаешь, действительно нужное людям, меня всегда это волновало и всегда интересовало. И вот сейчас получился такой случай, даже государство поддерживает, это очень большое подспорье, если бы не было этой поддержки, начинать, конечно, было бы очень сложно.

Алена Хан