9-й открытый акимат начал свою работу в Северном Казахстане

В этом году в селе Акжаркын Акжарского района отсыпят щебнем 10 км дорог на 13-ти улицах. Событие для этого населенного пункта долгожданное, последний раз основательный ремонт здесь делали еще в советские годы, рассказал глава района.

С той поры от асфальта не осталось и следа. 45,5 млн тенге поправят ситуацию. На 26 млн меньше выделили на ремонт местного дома культуры, который построили почти 65 лет назад. От здания сегодня остались только стены и перекрытия. Работники ТОО «Петро Альянс» вдохнут в него новую жизнь.

Ермек Каиржанов, аким Акжаркынского сельского округа, Акжарский район:

— Ведутся работы по ремонту кровли, выполнены они на 70%, заменили шифер. Побелка, покраска, замена окон 80% заменим окна, установим лед-экран на втором этаже, фитнес-зал на первом.

В общем, жизнь здесь закипит. Еще активнее она станет, когда в селе Акжаркын решат проблему с интернетом. В 21-м веке без него никуда. В 2020-м ситуацию здесь наконец-то обещают исправить. Сотрудничают с компанией «Beeline». Где проблем с интернет -соединением точно не будет, так это в «Открытом акимате» села Талшик. В регионе по счету он стал 9-м.

Гани Ныгыметов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Идея этого проекта заключается в том, чтобы позволить населению получать государственные услуги в одном месте, минимизировать прохождение различных кабинетов, тратить время на то, чтобы стоять в очереди.

Пришел, решил нужный вопрос, будь то земельный, строительный, связанный с образованием и ЖКХ, и можно дальше отправляться по своим делам. Елена Ермакова обратилась за помощью специалистов, чтобы помочь отцу.

Елена Ермакова, жительница с. Горьковского, Акжарский район:

— Он сейчас на поле уехал, на посев, а у него заканчивается срок прав. Я хотела восстановить их, узнать, какие документы мне нужны. Помогли, всё объяснили, все понятно.

Понятно и прозрачно. Концепция открытого акимата решает и эту задачу.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Мы планируем перевести в такой формат работы акиматы всех районов. На очереди Кызылжарский, Магжана Жумабаева, Есильский, Тайыншинский, Жамбылский. Задача свести к нулю все возможные коррупционные риски.

Дарья Пышмынцева