31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий

Ты — «враг» народа, без суда и следствия. Массовые репрессии 30-50-ых годов признали трагедией 20-ого века. Миллионы мужчин и женщин называли шпионами, изменниками родины. Доказательства? Расследование? Нет! Ты — «враг» народа. И это ответ на все вопросы. Сфабрикованные дела, обвинения, построенные на домыслах и слухах. На тебя донесли, а значит, есть только два сценария: до 25 лет в концлагере либо расстрел. Оправдаться шанса не было.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Мучительные допросы иногда длились неделями. Давили эмоционально, ломали психику, пока человек не подписывал признание. Даже если был невиновен. Когда «надавить» словами не получалось, в ход шли пытки, порой самые изощрённые. Кажется, что годы репрессий вскрыли самое ужасное в людях и показали, какими они могут быть бесчеловечными.

Друзья доносили, соседи клеветали, Большинство, конечно же, из-за страха. Ведь недонесение каралось лишением свободы на полгода, а то и больше. Были и те, кто намеренно клеветал, из-за зависти или какой-нибудь обиды.

Так было и с Аби Есекиным. Его имя выгравировано на СК стене памяти. Когда началась Великая Отечественная, 46-летнего мужчину оставили в тылу в селе Орталык, ныне Жамбылский район. До обеда он учил детей, после работал в поле. Там и стал «врагом» народа.

Екпин Абиев, внук репрессированного:

— Те девчата, которые одногодки, поздно пришли на работу. Он их ругал. Говорил, чтобы вовремя приходили на работу, готовили одежду для солдат, убирали пшеницу. Если наши солдаты будут голодные и холодные, мы можем проиграть войну. Но они перевернули эти слова, написали, что Есекин Аби распространяет слухи, что мы проиграем войну немцам.

Этого было достаточно, чтобы сослать мужчину в концлагерь на 8 лет, 5 из них без права переписки. Но скорее всего, его расстреляли, считает Екпин Абиев. О судьбе деда ничего неизвестно, семья даже не знает, где он похоронен. Реабилитировали мужчину только в 89-ом году.

ГРАФИКА:

В высказываниях Есекина не содержится призыва к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, поэтому нахожу, что по ч.2 ст.58-I0 УК РСФСР за антисоветскую агитацию он осужден необоснованно.

Жаль только, что отца детям это не вернёт. Когда Аби Есекина репрессировали, у него остались сын, две дочери и беременная жена. Им пришлось несладко. Чтобы не повторить участь главы семьи, они ночью сбежали в Россию. И только спустя 14 лет вернулись на родину.

История этой семьи показывает, сталинизм ломал судьбы не только репрессированных, но и их родителей, супругов, детей. На территории Казахстана было 11 лагерей. В них находились свыше 5 млн заключённых.

В Казахстане врагами народа признали около 140 тысяч человек. А в нашей области репрессировали свыше 7 600 человек. Каждого пятого приговорили к высшей мере наказания. Виноват или нет, никто не разбирался. Норму по репрессированным надо было выполнять. Она была и для каждой области, и для района. Были и те, кто план перевыполнял.

ГРАФИКА:

«Так как установленный для нас лимит подлежащих расстрелу в 2500 человек оказался крайне недостаточным, прошу разрешить через тройки расстрелять дополнительно еще 3500 человек».

Секретарь ЦК КП(б) Казахстана Мирзоян, октября 1937 года.

Замзамгуль Закирина, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— И буквально в декабре ещё один документ за подписью опять-таки Мирзояна. Что для полной «зачистки» остатков просим разрешить нам дополнительно репрессировать по 1 категории 600 человек, по 2 категории — тысяча человек. Конечно, это страшный документ, но, тем не менее, — это история. Это документальная правда.

Перевыполнил план — значит доказал верность вождю. Только вот позже и самого Мирзояна репрессировали. Как и лидера компартии Казахстана Голощёкина, который объявил курс «Малого октября». Перегибы, изъятие скота у населения, массовый голод 1932-1933 годов, от которого в нашей стране погибли более 1,5 млн человек.

Казахстанцы стояли перед пропастью полного исчезновения. Но нашим предкам удалось пережить самое ужасное и жестокое время. Депортация, массовый голод, война, репрессии и расстрелы. Нам остаётся только восхититься их мужеством и стойкостью и почтить память тех, кому не повезло пережить.

Айгерим Мукашева