Внимание: возрастает опасность лесных пожаров!

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Айыртауский, Тайыншинский, Акжарский, Уалихановский. «Лесное хозяйство Орлиногорское» расположилось на территории сразу 4 административных районов. Его площадь больше 37 тыс. га. Большая часть из них занята лесами. Специалисты, которые здесь работают, заботятся обо всём этом богатстве от любопытных глаз, но чаще от рук. Ведь контакт человека с природой, к сожалению, далеко не всегда заканчивается хорошо.

Айкын Ракымжанов, как герой русской народной сказки — высоко сидит, далеко глядит. А если быть точнее, смотрит в бинокль, на вершине трехсотметровой Орлиной горы. Кажется, что отсюда до неба можно дотянуться рукой, к этому ощущению пожарный сторож привык, когда работал строителем.

Виды тогда, конечно, открывались не такие роскошные. У сотрудников лесного хозяйства подъём на Орлиную гору занимает, в среднем, 10-15 минут, с нашей съёмочной группой эту цифру пришлось умножить на два. Столько же пожарных сторожей, таких, как Айкын, заступают на свою смену раз в сутки. Этот наблюдательный пункт они смогут покинуть не раньше середины или начала ноября.

Айкын Ракымжанов, пожарный сторож КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское»:

— К примеру, если день холодный, мы просто чаще двигаемся, перемещаемся по вершине из одной точки в другую, изредка греемся в домике. Хорошо, когда нет ветра, с ним любое понижение температуры ощущается острее.

Он и маленькую искру может подхватить и превратить в пламя, которое начнет цепляться за все на своём пути. Пожарные сторожи нужны, чтобы подобного не произошло. В такие моменты начинаешь понимать, насколько эта работа ответственная и сложная.

Тимофей Семёнов, заместитель директора КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское»:

— В основном, лесные пожары возникают от сельхозпалов, палов пастбищ, сухой травы. При обнаружении дыма на территории учреждения пожарный сторож передаёт информацию по рации на диспетчерский пункт учреждения. Далее, он узнаёт обстановку, что это за дым, насколько он опасен для лесов и принимает соответствующие действия по ликвидации. На территории учреждения зарегистрирован один случай лесного пожара на площади 0,9 га. Пожар был своевременно локализован и ликвидирован.

В этом году подобных пожаров на территории лесного хозяйства «Орлиногорское» больше не было. Хорошо запомнился здешним работникам 2017-й и 11 гектаров, объятых огнём на гослесдаче в Тайыншинском районе. Лучшая защита от опасной стихии — профилактика. К ней относится создание противопожарных 4-х метровых минерализированных полос. Их на 27 тысячах км за 2020-й должны сделать все лесные хозяйства региона.

Темиржан Сакенов, директор КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское»:

— В плане учреждения есть 1580 км ухода мин полос, 250 км устройства мин полос. Весь уход мы в три приема проводим. В 2020-м году финансирование с областного бюджета 92 млн 513 тысяч. Это идёт на охрану и защиту лесов учреждения. Это и заработная плата, и налоги, и приобретение запчастей, и оплата услуг учреждения.

Не жалуются в нём и на технику. В лесном хозяйстве «Орлиногорское» есть 9 спецмашин, 2 пожарные и 6 тракторов. Реагировать на возгорания оперативно здесь готовы. Всего с начала 2020-го, по информации областного ДЧС, в регионе произошло 15 лесных пожаров.

Дарья Пышмынцева