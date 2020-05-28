В Уалихановском р-не приступили к ремонту школ

В Тельжанской средней школе Уалихановского района знания получают 86 мальчишек и девчонок. В том числе и дети из соседних сёл. Сейчас ученики отдыхают на каникулах, а их школа кардинально меняется. Здесь впервые проводят капитальный ремонт.

Жанар Тлеукабылова, директор Тельжанской средней школы, Уалихановский район:

— Школа была сдана в эксплуатацию в 1969 году. С того времени проводился только текущий ремонт. Кровля протекала на 3 этаже. Из-за урагана где-то «послетали» шифера.

Не выдержали испытание временем и окна. От них тянуло холодом, «гулял» сквозняк. Жаксылык Муратов своих детей на уроки отправлял только в тёплых кофтах и сапогах.

Жаксылык Муратов, житель с.Тельжан, Уалихановский район:

— В этой школе учились дочь и сын. Сейчас младший сын в детском саду здесь. Раньше было холодно. Всё старое. Тепло одевались.

Но в этом году Тельжанская школа встретит своих учеников теплом и уютом. Здесь заменят прохудившуюся крышу, установят 150 новых окон и 170 дверей. Изменится и фасад здания. На все это из областного бюджета выделили 54 млн тенге. Добираться до храма знаний тем, кто живёт в интернате, станет удобнее. Для учебного заведения приобрели новую «Газель». А ещё поменяют систему видеонаблюдения на более современную. И не только в этой школе.

Айтказы Аубакиров, руководитель отдела образования Уалихановского района:

— В этом году во всех школах будет установлено видеонаблюдение. На это выделено 15 млн тенге. А также закуплены парты, школьная мебель на сумму 7 млн тенге. Спортинвентарь также на 7 млн тенге. Также мы приобретаем для школ района 3 автомашины «Газель».

В этом году капитальный ремонт увидят 4 школы Уалихановского района. На это выделили 285 млн тенге. Улучшение условий почувствуют 1200 ребят. К слову, в обновлении здесь нуждается еще 8 учебных заведений.

Айгерим Мукашева