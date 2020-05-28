Сотрудники уголовно-исполнительной системы привлекли волонтеров

Правоохранительные органы

21:47 28 Мая 2020

Теплыми словами благодарности приняли помощь в семье Валентины Федорович. Ровно 2 года назад женщина отбывала наказание по статье 178-й «Кража». В местах не столь отдаленных Валентина находилась всего 3 месяца .

После рождения младшего сына суд назначил ей условный срок. Сейчас осужденная не работает, ухаживает за малолетними детьми, у нее их трое. Единственный источник дохода в семье — ее супруг и старший сын . Но этого недостаточно, поэтому здесь рады любой помощи.

Валентина Федорович:

—  Спасибо большое, спасибо государству, что вот детские мне оформили, 10 тысяч каждому ребенку, 50 тысяч государство. Волонтеры ходят. Спасибо, что поставили меня на истинный путь.

Такую акцию накануне дня защиты детей сотрудники службы пробации проводят на регулярной основе. В этом году им помогают волонтеры.

Нариман Тукажанов, старший инспектор службы пробации г.Петропавловска:

— Посещены многодетные семьи, родители которых находятся на учете в службе пробации по категории -ограничение свободы, к данному празднику детям были вручены материальная поддержка, детская одежда, продукты питания, сладости. На сегодняшний день посетили 2 семьи, планируем еще 2 семьи.

Всего на учете в региональной службе пробации состоит более тысячи человек, половина из них — из Петропавловска.

 

Анжелика Сычёва

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