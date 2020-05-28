Североказахстанцы переходят на безналичный расчет

Переход к безналичным расчетам- это уже мировой тренд. К сожалению, в нашем регионе не везде можно расплатиться картой, будь это магазин или объект общепита, к примеру. Все потому, что предприниматели не спешат устанавливать POS-терминалы.

А ведь плюсов много. Главный-время, чтобы рассчитаться безналом, нужно всего несколько секунд. Да и в период, когда мир захватила пандемия коронавируса, безконтактным платежам отдают предпочтение. Судя по нашему опросу, пока североказахстанцы в равной части пользуются как наличными, так и картой.

Североказахстанцы:

-Чем чаще рассчитываетесь картой или наличными?

-Наличными.

-Почему?

-Ну не знаю, сам я вообще деревенский человек, а там картой рассчитываться не получается.

— Картой, во-первых это очень удобно, не нужно с собой таскать купюры, мелочь, бояться, что они потеряются, кошелек много места занимает, и плюс сейчас везде возвращают кэшбэк

— Я пенсионер, наличными.

Тем не менее, устанавливать POS-терминалы необходимо. За их отсутствие предпринимателей наказывают административным штрафом.

Алёна Хан, корреспондент:

Если в крупных торговых центрах легко рассчитаться картой, то в мелких магазинах сделать это почти невозможно, там POS-терминалы встречаются очень редко.

Но даже, несмотря на это, количество безналичных платежей по сравнению с прошлом годом в регионе увеличилось.

Диас Мэлс, директор СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

У нас POS-терминалы с 3557 терминалов выросло до 3914, а предпринимателей, которые их используют, с 1545 до 1948, количество предпринимателей увеличилось, это 403 предпринимателя.

А вот общая сумма транзакций по карточкам составила 175 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти в 2,5 раза. По мнению специалистов, плоды дала работа межведомственной группы по увеличению доходов населения. И как вариант, повлияла пандемия, к примеру многие интернет -магазины принимали только бесконтактные платежи.

Алена Хан