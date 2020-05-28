Полицейские напоминают детям о правилах безопасности в летний сезон

Стражи порядка вышли на улицы города, чтобы еще раз напомнить жителям о правилах дорожного движения и поведении на водоемах. В акции приняли участие и дети полицейских. Мальчишки и девчонки раздавали своим сверстникам памятки.

С начала этого года на дорогах области произошло 5 ДТП с участием детей, в которых четверо травмированы, один погиб. С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма полицейские разъясняют родителям, что дети берут пример со старших. Если вы, держа за руку ребенка, допускаете возможность перебежать оживленную дорогу в неустановленном месте, то в будущем дети повторят за вами.

Азамат Жамуков — старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

Напомнили, что при пересечении на велосипедах светофорных объектов, а также пешеходных переходов обязательно нужно спешиться. Не переходить проезжую часть в неустановленном месте. Также объяснили, что купаться можно только в специально отведенных местах.

Вместе с профилактическими акциями полицейские продолжают и рейды по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также в отношении них. С начала года только в городе провели 44 «отработки», в результате которых к ответственности привлекли более 300 правонарушителей.

Анастасия Остертак