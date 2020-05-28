Госуслуги — в электронный формат

Почти все они сейчас переведены в электронный формат на портал egov.kz. С начала года специалисты рассмотрели почти полторы тысячи заявлений, 80 % которых в онлайн- формате. К слову, в 2019-ом в профильном управлении оказали 4500 тысяч таких госуслуг. Самые распространенные из них это

Жалгас Сулейменов, и.о. руководителя управления земельных отношений СКО

— Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, утверждение кадастровой документации, делимость и неделимость земельных участков. Законом РК от 25 ноября 2019 года исключена госуслуга «Утверждение кадастровой стоимости», также данным законом отменены регламенты оказываемых госуслуг.

Абай Альжанов