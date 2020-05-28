36 североказахстанцев обратились в Агентство по делам госсужбы

Приём граждан без граждан. Задать свой вопрос или обратиться с проблемой в департамент по делам госслужбы можно онлайн. Руководитель ведомства Елена Степаненко консультирует через «Zoom».

Сегодня на связи — работники акимата Аккайынского и Мамлютского районов. Такие онлайн -встречи — мера вынужденная. Чтобы в период пандемии не подвергать опасности госслужащих и обратившихся.

Кайрат Садиков, пресс-секретарь департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— В период ЧС мы организовали 4 онлайн личных приёма. Обратились 6 наших граждан с вопросами о прохождении гос.службы, получения ЭЦП, порядок получения ЭЦП, где и как можно его получить. Потому что в то время было электронное правительство.

До пандемии обращения тоже были, только касались других сфер. К примеру, сотрудница департамента юстиции пожаловалась на лишение доплаты. Дело в том, что она совмещала несколько должностей. Но ранее к её работе были нарекания, сотрудницу привлекали к дисциплинарной ответственности.

Возможно, решили, что надбавку она не заслужила. Только вот доплата — это не поощрение, а обязательство организации. Департамент по делам госслужбы права работницы восстановил, ей сделали перерасчёт.

А самой популярной жалобой является — некачественное рассмотрение обращения.

Бахыт Жанбулов, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Поступило 6 жалоб граждан, из которых подтвердились 4, 3 жалобы поступили в департамент на действующих должностных лиц отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела строительства, архитектуры, градостроительства акимата г.Петропавловска. По вопросу нарушения порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

В первом квартале 2020 года в департамент поступило 36 обращений. Их все рассмотрели, 24 направили в компетентные органы. Но это не значит, что про них забыли. Специалисты департамента мониторят решение вопроса.

Айгерим Мукашева