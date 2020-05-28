100 тонн отходов вывезли с кладбищ коммунальщики Петропавловска

Общество

21:16 28 Мая 2020

Пришедшие в негодность венки, сухие ветки и груды прочего мусора на Новопавловском и старом кладбище, что в Рабочем поселке, коммунальщики убирают с апреля. Почти за 2 месяца они вывезли 100 тонн отходов.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В работе задействованы 4 камаза и 1 погрузчик. Весь мусор, который находится в Новопавловском и старом кладбище, рабочие собирают и отгружают в полигон возле с.Шаховского. 

Елена Опрышко приходит на Новопавловское кладбище 2 раза в год. Традиционно на родительский день и Пасху. Говорит, свалки здесь образуются из -за нехватки мусорных баков.

Елена Опрышко, жительница г.Петропавловска

— Не ставят мусорниц, специальных контейнеров. Многие люди все равно относятся нормально, выносят мусор в те места, куда положено. Однако, люди разные бывают. Желательно, чтобы стояли контейнеры.

Очистку территорий кладбищ коммунальные службы планируют закончить в июне. А еще на днях здесь обустроят подъездные пути, проведут щебенование дорог.

 

Абай Альжанов

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