Закон о «Статусе педагога», дистанционное обучение, выдача лицензий

Закон «О статусе педагога» приняли не так давно, но, в него уже внесли поправки. К примеру, ужесточили ответственность за нарушения прав преподавателей. За привлечение педагогов к работам, которые не входят в их обязанности, предусматривается ответственность.

В первый раз это простое предупреждение. При повторном нарушении нерадивые руководители учреждений заплатят штраф от 55 до 333 тысяч тенге.

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— В период ЧС многие педагоги некоторых регионов были привлечены к несвойственным функциям. Директора школ приглашали учителей к дежурствам, в некоторых регионах привлекали к дежурствам на санитарных постах и т.д. Все эти действия получили своевременную реакцию со стороны департамента и приняты соответствующие меры.

Четвертую четверть все школьники страны обучались дома. Преподаватели проводили уроки через видео-конференц-связь. Жалоб, говорят в департаменте, со стороны учителей не было. Чего нельзя сказать о родителях учащихся.

У многих не получалось заниматься из-за отсутствия интернета, у кого-то и компьютера вовсе не было. Другие испытывали сложности с выполнением домашних заданий.

Айнагуль Сураганова, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— Сотрудники департамента реагировали, все вопросы находили свое решение, оказывалась своевременная помощь. Из 27 обращений, 6 обращений было со стороны педагогической общественности. Учителей волновал вопрос оплаты работы во время дистанционного обучения. Надо сказать, что они требовали разъяснений. Поэтому нужно усилить разъяснительную работу.

Говорили на брифинге и о выдачи лицензий, приложений на образовательную деятельность. С января в департамент по обеспечению качества в сфере образования поступило 74 заявления. 68 из них специалисты уже рассмотрели. Впервые в этом году получили лицензии частный колледж в Бесколе и колледж инновационно-профессионального развития.

Абай Альжанов