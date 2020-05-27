СК готов к проведению ЕНТ. Сдавать его выпускники будут с 20 июня по 5 июля

25 мая официально закончен учебный год 2019-2020. Стены североказахстанских школ покинули 3296 выпускников. 150 из них получат знак «Алтын белгi», в прошлом году таких ребят было 137. Из-за пандемии коронавируса праздника последнего звонка у них не было.

Его вместе с вручением аттестатов проведут в школах 3 и 4 июня с соблюдением всех санитарных норм. Выпускные платья и костюмы заменит школьная форма. Так что тем, кто уже позаботился о нарядах, придется их отложить. Сейчас молодые люди готовятся к сдаче ЕНТ.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Подали заявление для участия в июньском тестировании 3477 абитуриентов, либо 77,2 процента. Рост составил 15,7 процентов. В прошлом году эта цифра составляла лишь 59,5 процента.

В СКГУ им. М. Козыбаева ЕНТ будут сдавать 1622 человека. Для них уже подготовили 11 аудиторий. Тестирование пройдет в 10 потоков с 20 июня по 5 июля. Задания по материалам из 4 учебной четверти в программе исключат. В случае каких-либо спорных вопросов абитуриенты вправе подать на апелляцию. Сделать это они смогут в 6 корпусе университета.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Новшеством этого года является то, что раньше проводился один день — тестирование, один день — апелляция и так далее. В этом году каждый день будет тестирование, а апелляция отдельно в один день.

В дни проведения единого национального тестирования не забудут и о соблюдении санитарных правил: дистанция, масочный режим, термоконтроль, обработка рук антисептиками, дезинфицирующий тоннель.

А для того чтобы будущие студенты не проносили с собой шпаргалки и телефоны, в университете закупили новые «подавители» сотовой связи и камеры видеонаблюдения. Кстати, с этим глава региона просил не переусердствовать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Дети должны, конечно, чувствовать ответственность, но, здесь не нужно переходить грани дозволенного. Не надо «кошмарить» детей. Очень часто мы видим, когда во время ЕНТ, особенно все, кто стоят на постах, начинают металлоискателями работать и так далее. Не надо переусердствовать. Психику не надо травмировать ни детей, ни родителей.

Кумар Аксакалов отметил также что желающих сдавать ЕНТ и поступать в казахстанские ВУЗы, в том числе и местную альма-матер, стало больше. Это хорошая тенденция. А тех, у кого увидят шпаргалки и прочие подсказки, то выведут из аудитории. Повторно сдать тестирование в этом году они не смогут.

Алена Хан