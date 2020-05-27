Салоны красоты и барбершоп открылись в Петропавловске

Новости МТРК

20:30 27 Мая 2020

Как только разрешили работать мастерам-парикмахерам, стали поступать звонки от клиентов, записи заполнились на неделю вперёд за считанные дни, — говорит Татьяна Гудзенко. К открытию салона готовились тщательно, провели озонирование помещения.

Татьяна Гудзенко, парикмахер салона красоты:

— Мы работаем только по записи. Клиенты приходят к нам в масках, если их нет, то мы их выдаём. Если соблюдать все меры, то карантин быстрее снимут. Если меры не соблюдаются, то мы ещё долго будем сидеть на карантине.

Анастасия Чесенко работает мастером маникюра и педикюра в соседнем помещении. Перед тем как приступить к работе, обрабатывает руки клиентов антисептическим средством. В её кабинете всегда чисто и стерильно, вне зависимости от карантина, после каждого посетителя инструменты обязательно обрабатываются.

Барбершоп по соседству своего открытия тоже ждал с нетерпением. А вместе с ним и клиенты. После выхода из самоизоляции звонки стали поступать чаще, чем до введения режима ЧП. Сейчас здесь соблюдают все санитарные требования, в салон впускают только в масках, два раза в день проводят влажную уборку помещения.

Касым Амангельды, директор барбершопа:

— Раньше мы принимали 30-40 клиентов в день, сейчас в два раза меньше. До введения карантина каждый мастер принимал по 10 человек, теперь по 3-4. Работают только два мастера, а не четыре, как было раньше, это для соблюдения требуемой дистанции в помещении.

В салонах, которые мы посетили, к безопасности и здоровью клиентов относятся с особым трепетом, но есть и те, кто санитарные требования игнорирует. Из-за безответственности таких предпринимателей и клиентов есть угроза, что салоны красоты вновь окажутся закрыты. Остается надеяться на сознательность граждан.

 

 

Айгерим Муканова

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