Получение документов для выезда на ПМЖ, переоформление просроченных уд.лич

Главная тема эфира — разъяснение миграционного законодательства. Пользователям рассказали о нюансах, возникших во время действием режима чрезвычайного положения.

Граждане:

— Какова ситуация с трудовыми мигрантами?

Полицейские:

– Да, до 10 июля необходимо определить свой правовой статус, иностранным гражданам, либо покинуть территорию. Сейчас данная услуга очень востребована, граждан обращается много. Например, на сегодняшний день уже узаконили свой правовой статус более 460 иностранных граждан. В основном это те, кто осуществляет трудовую деятельность на территории РК.

За час миграционным полицейским поступило свыше тридцати вопросов. Граждане интересовались вопросами оформления документов для выезда на постоянное место жительства, спрашивали, как переоформить удостоверение личности, и где можно получить государственные услуги. Ни одно обращение без внимания не осталось.

Ермек Нусурбаев, заместитель начальника управления миграционной службы ДП СКО:

— Правительством РК принято решение: если у граждан Казахстана во время режима ЧП истек срок действия документов, то он после 11 мая считается действительным в течение 60 дней. То есть, до 10 июля данные граждане могут обратиться в ЦОНы для замены. В данном случае, какие-либо меры административного воздействия в отношении данных граждан применяться не будут. Граждане, которые хотят получить консультацию по вопросам миграционного законодательства, могут обратиться к нам по телефонам: 34-00-30, 34-00-50, 34-00-23, 34-00-35, 34-00-29.

Во время следующего онлайн-диалога полицейские планируют рассказать о порядке регистрации транспортных средств и обеспечении безопасности дорожного движения.

Анжелика Сычева