Комары, мошки и прочий гнус атакуют петропавловцев

Теплая погода и дожди. В этом году условия для размножения комаров и мошек самые что ни на есть благоприятные. Поэтому досаждают эти кровососущие с особым упорством.

По словам петропавловцев, выйти на улицу без защитных спреев и кремов-дело рискованное. Говорят, порой даже приходится в прямом смысле этого слова отбиваться от назойливых насекомых.

Петропавловцы:

— Гуляем с друзьями каждый день по парку, да и в принципе, по городу гуляем. Сейчас пора такая все на улицу выходят с детьми. Очень мешают комары, в большом количестве, и их не обрабатывают. Это очень дискомфортно.

— Не травили раньше, сегодня первый раз пришли травить, комаров очень много. По сравнению с прошлым годом реально стало их больше. Они реально очень сильно кусают.

— Я вот специально выходу на прогулку пораньше. Потому что, если выйду позже, становится просто невозможно. Комаров и мошек в этом году очень много. От них нет отбоя. И самое интересное, что совсем не травят. Если в том году еще видел несколько раз, в этом совсем нет.

— Я уже 4 год хожу сюда спортом заниматься. И каждый год в парке вот в этом вот обрабатывают. Суслики даже бегали, и то их нету. А комаров, вообще, нет. А вот в 20 я живу там у нас ни разу не обрабатывали.

На борьбу с гнусом дезинсекторы выходят с 6 до 11 часов утра. Ежедневно. Если, конечно, нет дождей. За один выход специалисты тратят до 300 литров специального раствора.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Дезинсекцией и дератизацией занимается ИП «Ермолин «, «Север Кристалл» , работы начались в апреле, обрабатывают скверы, парки, центральные площади, район обл.акимата, район 19, 20, также все улицы. Выделено 5 млн тенге.

Протравка комаров продлится в течение всего лета. В планах обработать около 700 га.

Анжелика Сычева