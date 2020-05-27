Фермер из СК с нуля основал свое дело и стал животноводом

Предприниматель из района М. Жумабаева Назарбай Калиев 5-й год занимается животноводством. Основал свое дело он в селе Байтереке. По программе «Дорожная карта занятости» взял льготный кредит в размере 800/восьмисот/ тысяч тенге через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Закупил домашний скот. Сейчас у молодого бизнесмена насчитывается 14 голов лошадей, 12 коров и 80 овец. Для выпаса животных местные власти выделили фермеру более 300 гектаров пастбищ.

Всего с начала года в районе М. Жумабаева по госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» для ведения сельского хозяйства льготные займы получили 17 предпринимателей. Общая сумма кредитов составила 73 миллиона тенге.

Абай Альжанов