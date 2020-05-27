COVID-19: Аким области выступил с обращением к североказахстанцам

По словам главы региона, ситуация c covid-19 в области остается стабильной. Ужесточать карантинный режим не собираются, но, это при условии, что все будут соблюдать определенные правила: носить защитные маски и выдерживать социальную дистанцию.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хочу напомнить, что при ухудшении ситуации, мы будем вынуждены ужесточить режим карантина. Никто в этом не заинтересован. Мы надеемся на сознательность граждан.

Но есть и те, кому «закон не писан». За две недели в магазинах, парикмахерских и кафе выявлено 227 нарушений.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это кафе «Центр плова», магазины «Мотомир», «Марс», «Салтанат» и парикмахерская «Дана». Везде одинаковые нарушения: персонал и посетители без масок, у продавцов нет перчаток, отсутствует разметка для социальной дистанции, клиенты приходят без записи.

Если нарушения на этих объектах не устранят, то их придется закрыть на период карантина. Кстати, за время его смягчения вышли на работу 79 тысяч человек.

Кумар Аксакалов еще раз напоминает североказахстанцам соблюдать все требования и придерживаться санитарных норм на всех предприятиях и в общественных местах. Ведь именно благодаря этому в СК меньше всего инфицированных коронавирусом — 49 человек. И все последние случаи — завозные.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ситуация в приграничных регионах соседней страны неспокойная. Сейчас РФ по количеству заболевших входит в мировую тройку. Североказахстанские эпидемиологи и пограничники продолжают усиленный контроль на казахстанско-российской границе. Ежедневно через пункты пропуска проходят до 350 человек.Они все наши граждане: студенты и вахтовики. Все прибывающие сдают анализы на коронавирус.

Ежедневно в СК проводятся до тысячи ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

Алена Хан