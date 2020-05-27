Большинство аграриев СК уже отошли от выращивания одной лишь пшеницы

Гречиха, соя, лён, чечевица. В этом году ТОО «Токуши Grain» на своих полях засеет почти 6,5 тысяч га. На большей части заколосится пшеница. Но и для высокорентабельной «маслички» место нашлось.

А ещё впервые в этом хозяйстве сеют гречиху на 200 га. Культура хоть и новая, но подход старый и проверенный. Качественные семена, минеральные удобрения и тщательный анализ почвы.

Жомарт Омаров, директор ТОО «Токуши Grain», Аккайынский район:

— На глубине 20 см уже влага лежит. Сверху закрыто. Сорняков нет. За ним ходит трактор и сразу «прикатывает», то есть приживает семя, чтобы плотно лежало в семенной ложе.

Выбрали «Инзерскую» гречиху. Её привезли из Кургана. Высокоурожайный сорт может дать до 50 ц/га. Будут стремиться максимально приблизиться к этому показателю, — говорят аграрии.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Зацвести гречиха на СК полях должна в июле. Этого ждут и аграрии, и пчеловоды. Дело в том, что после опыления полосатыми труженицами эта культура даст значительно больший урожай. А пчеловоды получат самый полезный гречишный мёд. Вот такое выгодное сотрудничество.

Для казахстанцев гречка — продукт, востребованный… всегда, хоть кризис в мире, хоть пандемия. Только вот североказахстанские поля потребность нашей области не перекрывали. Крупу везли с востока страны и из России.

Но ведь можем же выращивать и производить сами. Климат подходящий, перерабатывающий завод есть. Потому в этом году мы увеличиваем посевы гречихи в 2,5 раза. 5 тысяч га этой культуры полностью закроют нужду жителей области.

Такая ударная работа сейчас идёт на полях всех североказахстанских хозяйств. В этом году они засеют почти 4 млн га. Работы выполнены пока на 66%. Всем необходимым, а именно ГСМ, удобрениями и техникой, хозяйства обеспечены.

Куандык Шакубаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— Немаловажным фактором является приобретение минеральных удобрений. По области в этом году сельхозпроизводители должны приобрести порядка 130 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 10 тысяч тонн. На сегодняшний день уже поступило с заводов 94 тысяч тонн.

Кроме этого, в области в 2020-ом закупят 2 тысяч единиц современной техники на общую сумму 40 млрд тенге. Полностью завершить посевную кампанию регион планирует 5 июня.

Айгерим Мукашева