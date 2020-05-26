Выпускницы казахской школы-гимназии Ж.Сандыбай и А.Тутуева отличились

За основу разработки чистого и «умного» Петропавловска выпускницы казахской школы-гимназии взяли микрорайон, в котором живут и учатся. Изучали и измеряли улицы, учитывали расположение и работу светофоров.

В итоге создали макет, который представили на республиканском конкурсе научных проектов. Это идея пришла к ним ещё в 9 классе. Задумку Алины и Жазиры члены жюри оценили и присудили им третье место.

Жазира Сандыбай, выпускница казахской школы — гимназии г.Петропавловска:

— Мы придумали смарт-светофоры и фонари с датчиками передвижения. Если бы наш проект реализовался, то экология Петропавловска улучшилась бы на 50%.

Когда измеряли загрязнённость воздуха, выяснили, что их микрорайон достаточно чист. На это обратили внимание и члены жюри, сказав, что ученицы выбрали один из самых чистых микрорайонов города.

После конкурса Алина и Жазира хотели реализовать свой проект на практике, даже предложили его местным исполнительным органам. Но он так и остался без внимания. А еще девочки увлекаются одним видом спорта. И здесь у них есть успехи.

Алина Тутуева, выпускница казахской школы — гимназии г.Петропавловска:

— Мы с четвёртого класса по 11-й занимаемся настольным теннисом. Также мы получили звание кандидата в мастера спорта. Состоим в сборной СКО и занимаем разные места на региональных, а также на республиканских этапах.

Научная работа и спорт положили начало дружбе Алины и Жазиры. Говорят, возникали и споры, но их быстро решали, путём разговора. Выпускницы огорчены, что не смогли провести последние месяцы в школе, сидя за партой. И очень надеются, что их выпускной вечер не будет отменён.

Айгерим Муканова