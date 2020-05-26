Спортсмены региона возобновили свои тренировки

Скакалки и мячи — в руках, свежий воздух и хорошее настроение. Сегодня у этой группы гимнасток первая полноценная тренировка….. после 2 месяцев изоляции. По традиции начали ее юные спортсменки с получасовой разминки, ну, а после отработки различных упражнений под открытым небом.

Ее как раз очень не хватало 12 -летней Алине Яблочниковой. Занятия в домашних условиях не так эффективны, да и строгий контроль тренера тоже был необходим, делится девочка.

Алина Яблочникова, гимнастка:

— Я гимнастикой занимаюсь 7 лет, и у нас первый раз произошло такое, что мы занимались дома. Мне поскорее хотелось встретить девочек по команде,позаниматься в зале, конечно же, было лучше, чем заниматься дома, иногда зависала программа, в которой мы с тренером занимались.

Перебои в работе приложения, а еще отсутствие необходимого инвентаря. На карантине гимнасткам ничего не осталось , как ограничиваться только базовыми упражнениями. И это очень сказалось на их спортивной форме, поэтому теперь девочкам придется наверстывать упущенное , говорит тренер .

Анастасия Норкина, тренер — преподаватель ДЮСШ гимнастики:

— Дети будут тренироваться утром каждый день с 9 до 12 , поскольку это оптимальное время тренировок на улице , так как нет сильной жары. Мы под уличные условия подстраиваемся. Для общей физической подготовки детей это действительно хорошо , это очень хорошая альтернатива, это лучше, чем сидеть в спортзале, они из него, вообще не выходят.

Режим карантина внес коррективы и в тренировочный процесс футболистов. Для них 40 минутные занятия в домашних условиях были настоящим испытанием. Сейчас команда уверена в своих силах, полна надежд на то, что очень скоро игроки вернутся на стадион и встретятся с болельщиками.

Александр Сидоров , тренер ФК «Кызылжар СК-М»:

— С 12 мая вышли на улицу, полноценно начали тренироваться, как обычно, до карантина, одноразовый режим тренировок пока нам позволяют,если можно было бы тренироваться. Также тренируемся полной командой 28 человек. 1,5 часа в день, когда была возможность тренироваться 2 раза в день. Это было до карантина.

Сейчас спортсмены начали активно готовиться к началу нового соревновательного сезона, чтобы подойти к нему в оптимальной физической форме.

Анжелика Сычева