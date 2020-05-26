Онлайн-концертом завершил очередной сезон фольклорный ансамбль «Әлқисса»

Музыкальному ансамблю «Әлқисса» -12 лет. За это время состав музыкантов не раз менялся. Сегодня в коллективе — 13 человек. Они выступали на различных республиканских и международных конкурсах, но, в концерте такого формата участвовали впервые. Своими впечатлениями поделился солист народного ансамбля Галымжан Нурпеисов.

Галымжан Нурпеисов, солист народного ансамбля «Әлқисса»:

— Конечно, онлайн-концерт — это сложно, ведь мы творческие люди и привыкли работать со зрителями. Переполненный зал оказывал нам большую поддержку, а сейчас мы смотрим только в объектив камеры. Не видеть своего слушателя трудно.

Жетыген, домбра, кобыз — здесь играют на различных национальных инструментах. Исполняют национальные песни, кюи. За этот сезон музыкальный коллектив провел более 40 концертов. К этому выступлению артисты готовились две недели. В программе — 10 произведений.

Руслан Асылхан, художественный руководитель народного ансамбля «Әлқисса»:

— В условиях карантина подготовка была сложной. Мы говорили через WhatsApp, Zoom и прислали видео. Но такая работа не достигает нужного уровня.

Этим концертом «Әлқисса» завершает сезон. Немного отдыха и впереди — подготовка к очередному трудовому году.

Анастасия Остертак