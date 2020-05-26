Нуротановцы с инспекцией побывали в резиденции Абылай хана

Онлайн-экскурсии и уроки, аудиогиды, 3Д туры. Это всё, чем пока остаётся довольствоваться тем, у кого есть неподдельный интерес к судьбе хана Среднего жуза. Приход в страну нового вируса закрыл многие двери, в том числе и храмов истории. В музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» это непростое время решили использовать с умом.

В мае компания «Мирас GROUP» приступила здесь к ремонтным работам. На них в рамках «Дорожной карты занятости» выделили почти 34 млн тенге. Сумма не маленькая, для сравнения в 2015-м в ремонт музейного комплекса вложили наполовину меньше средств. Каких изменений следует ждать гостям резиденции великого хана?

Аян Садаев, директор музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Будут проведены работы по зданию внутри и снаружи, также ремонт домиков. Текущий ремонт на 30% — это брусчатка и вокруг здания керамогранит. Его замена будет где-то процентов 70. Срок окончания в августе, но по темпам работы они закончат и раньше.

Быстро не всегда, значит, хорошо. Чтобы было именно так, а не иначе, и несколько десятков миллионов не ушли в никуда, мониторинговая группа при областном филиале ведущей партии страны посетила музейный комплекс. Больше всего вопросов у экспертов было к брусчатке.

Технология ее укладки в Петропавловске, в принципе, часто вызывает нарекания. Хотя, казалось бы, в регионе, где большую часть времени льет дождь и лежит снег, таких проблем быть не должно.

Специалисты мониторинговой группы трогали брусчатку, искали ее стыки у резиденции Абылай хана, проверяли на глаз угол, под которым она лежит. Вот к какому выводу пришли.

Биржан Жалгасбаев, председатель мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan»:

— Как укладывали брусчатку здесь в предыдущий раз, по такому же плану подрядчик работает и сейчас. Таким было его объяснение. Мы учтем все, что видели, дадим свои рекомендации по этому объекту.

Если они понадобятся, активисты дадут их и по другим. На очереди еще 5 объектов культуры, которые они посетят в Петропавловске в ближайшие дни.

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А этой группе от североказахстанского филиала «Nur Otanа» предстоит проверить, как идут ремонтные работы в 6 городских учреждениях здравоохранения. Еще 23 сейчас преображаются в районах, туда эксперты тоже поедут для мониторинга.

А пока они провели его в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Здесь на втором этаже на 300 квадратных метрах товарищество «Пилон» проводит капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции для специализированной лаборатории. Стоимость проекта 14 млн тенге.

Айман Сыздыкова, главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИД:

— Дело в том, что мы переехали в данное здание в том году, это было в апреле 19-го года. Здесь раньше находился наркологический центр, поэтому оно не совсем соответствовало и приточно-вытяжной вентиляции здесь не было. У нас современное оборудование, и во многом из него вентиляция уже заложена. Приточно-вытяжная, конечно, облегчит работу, комфортные условия создаются.

Они здесь необходимы. В лаборатории после ремонта его планируют завершить в начале июля, продолжат трудиться 12 человек. Только в прошлом году здесь провели порядка 95 тысяч исследований на ВИЧ. Время требует добавить в их перечень и анализ на COVID-19. Его вызов в медучреждении приняли. А эксперты мониторинговой группы одобрили текущие работы.

Юрий Белоног, председатель мониторинговой группы при СКОФ партии «Nur Otan»:

— Мы приедем сюда позже, уже после окончания работ, сейчас мы едем в тубдиспансер и на 3 городскую больницу. В случае если мы будем выявлять какие-либо нарушения, то мы будем ставить в известность об этом органы управления здравоохранения, будем брать объект на особый контроль и при повторных нарушениях мы будем информировать заместителя акима области и руководителя филиала партии «Nur Otan.

Дарья Пышмынцева