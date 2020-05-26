Незаконное переоборудование авто, тюнинг, нарушение режима тишины

Культура поведения на дороге и безопасный стиль вождения . Эти темы стали ключевыми в диалоге полицейских и автомобилистов клубов «JZ», «Mersedes», «BMW» и «Subaru». В своем выступлении стражи порядка рассказали о правилах, которые должны соблюдать участники дорожного движения.

Айдын Байматов, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Наша основная задача не в том, чтобы вас задержать и привлечь. Лучше на таком уровне вас собрать, обсудить, а вы уже передадите другим автолюбителям об ответственности за нарушения. Хотим предупредить, что после 23 часов запрещено шуметь. Вы же знаете, что даже самим неприятно, когда идешь пешком, в качестве пешехода, а машина рядом с вами, с таким звуком проезжает.

Использование различных атрибутов тюнинга — еще один вопрос. Полицейские разъяснили, за незаконное переоборудование автотранспорта предусмотрена административная ответственность и штраф в виде 15 МРП. Это почти 40 тысяч тенге.

Еще раз напомнили автолюбителям о том, что нарушение тишины в ночное время — тоже наказуемо. Не забыли поговорить и о правилах проведения спортивных соревнований.

Евгений Мурыгин, член автоклуба «Mersedes»:

— Совместно с начальником УМПС мы провели встречу, на которой были подняты насущные вопросы. Выяснили много нового, пришли к общему консенсусу по поводу автодвижения автоклубов Петропавловска. Благодарны, что нам уделили внимание, будем и дальше сотрудничать с УМПС.

С начала года на дорогах области произошло 74 ДТП, в которых 12 человек погибли и 102 получили ранения.

Анжелика Сычева