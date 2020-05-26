Какие услуги можно получить в электронном формате, рассказали североказахстанцам

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог оказывают 4 вида госуслуг, три из которых — в электронном формате. Это выдача лицензии на право занятия нерегулярной перевозкой пассажиров, согласование на размещение наружной рекламы в полосе автомобильных дорог и субсидирование убытков перевозчика, к примеру, в межрайонном сообщении.

Рассматривают документы и выдают результат в течение 5 рабочих дней. Еще одна услуга — выдача удостоверений на право управления самоходными маломерными судами, оказывается, через правительство для граждан, как в электронном, так и в бумажном виде.

Асхат Бакеев, и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Данная государственная услуга осуществляется в несколько этапов: Первые — это сдача документов, после проверки полноты документов направление уведомления о времени и месте прохождения экзамена. В случае успешной сдачи экзамена, удостоверение на право управления самоходным маломерным судном выдается через 3 рабочих дней со дня сдачи экзамена.

Государственные услуги в регионе оказывает и подразделение акционерного общества «ҚазАвтоЖол». В филиале можно получить разрешение на пересечение автомобильных дорог международного и республиканского значения каналами, линиями связи и другими коммуникациями, а также согласовать строительство подъездных дорог.

Булатбек Айтбаев, директор Северо-Казахстанского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол»:

— Срок оказания государственных услуг с момента сдачи пакетов документов на портал — 5 рабочих дней. В данный период осуществляется: рассмотрение документов, выезд на место установки рекламы или места пересечений с коммуникациями, автодорогами и подготовка согласований или технических условий.

С начала года филиалом «ҚазАвтоЖол» оказано 4 государственных услуги, отказов не было.

Алена Хан