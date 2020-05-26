К.Токаев подписал поправки по вопросам проведения мирных собраний

И обществу, и государству пора адекватно относиться к публичному выражению позиции. О том, что пришло время прививать культуру митинга, Президент страны говорил и в своём послании, и на заседании Национального совета общественного доверия.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Митинги допустимы, если они не нарушают закон, не нарушают общественный порядок и не мешают покою граждан. Это моя принципиальная позиция.

Тогда уже был разработан проект закона о мирных собраниях. Обсуждали его и в палатах парламента, и в регионах. Своё мнение высказывали гражданские активисты и эксперты. Законопроект вызвал немало критики и споров. 14 мая Сенат вносил поправки и возвращал его в мажилис на доработку. Нюансы учли, и уже 25 мая Президент подписал закон.

Евгений Кинцель, председатель правления независимой палаты юридических консультантов СКО:

— Необходимость в таком законопроекте назрела уже давно. Потому что тот закон о митингах, который действует сейчас, он ещё 1995 года. За это время он наверняка устарел. Поэтому новый нужно было предлагать. Могу сказать как юрист, что законопроект намного демократичнее, чем предыдущий. Более грамотно написан.

По новым правилам организаторам собрания не нужно получать разрешение от акимата. Достаточно уведомить местные органы о мирном митинге. Но проводить его можно в специализированных местах, которые определяют представители исполнительной власти. И предоставляемые локации должны быть не где-то на отшибе, а в центре населённого пункта.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— А вот одиночные пикеты можно проводить в любом месте. Кроме тех, где это прямо запрещено законом. Но ни одного госоргана в перечне исключений нет. С одиночным пикетом можно выйти и к акимату, и к парламенту, и к Правительству.

Людмила Голенкова, главный специалист по юридическим вопросам и медиации профсоюзного центра СКО:

— Любая форма мирного собрания является здоровой, легальной формой конструктивного диалога между государством и обществом. Именно этот принцип и должен быть положен в основу решения всех проблем между гражданским обществом и государством.

Кроме этого 25 мая Президент страны внёс изменения и дополнения в закон «О выборах в Республике Казахстан» и «О политических партиях». Последние теперь обязаны включать в свои электоральные списки не менее 30% молодежи до 29 лет и женщин.

Айгерим Мукашева