В СК запланированы масштабное строительство и ремонт спортивных объектов

Ремонт в специализированной школе-интернате -колледже Олимпийского резерва начался с середины мая . Масштабное обновление последний раз тут было почти 10 лет назад .Тогда делали только лишь столовую . На этот раз у предприятия подрядчика большие планы. Особое внимание- зданию интерната.

Бакыт Арыкбаев, руководитель школы-интерната-колледжа Олимпийского резерва:

— Будет заменена крыша школы на металлочерепицу, также текущие работы будут произведены в здании интерната. Во всех комнатах будет побелка, покраска, лестничные пролеты, и будет соединено все. Внутренние отделочные работы, отмостка здания везде, частично будет замена пожарной сигнализации во всех зданиях.

И на все это из областного бюджета выделено порядка 77

млн тенге. Работы ведутся чуть меньше двух недель, почти половина от запланированного объема уже выполнена.

Бакыт Арыкбаев, руководитель школы-интерната-колледжа Олимпийского резерва:

— На сегодняшний день в интернате закончен вестибюль, все переходы закончены, ремонт декоративной штукатуркой, комнаты колледжа подготовлены под окраску, вытянуты.

А вот на этом, пока еще пустующем месте, к середине июня появится новая воркаут-площадка, 20 на 30 метров. Через несколько дней рабочие начнут укладывать здесь асфальт. Спортинвентарь для нее уже заказали. Кроме того, отремонтируют до конца лета подвалы, склады и гаражи.

Всего 10 помещений. На данный момент их уже обшили металлосайдингом, заменили там электропроводку, частично — отопительную систему и потолочное покрытие, забетонировали пол. А еще в планах заасфальтировать все подъездные пути.

Анжелика Сычева