СКО: Вместе с отдыхающими на пляж выходят и спасатели

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Жаркая погода в мае радует североказахстанцев. В этом году даже купальный сезон открыли раньше положенного срока. Эти по-настоящему летние деньки петропавловцы проводят на пляже озера Пёстрого. Для отдыхающих здесь создали все условия.

Игровые и детские площадки, навесы и «грибочки» для комфортного и интересного отдыха на пляже. Люди купаются, загорают и играют в различные игры. Сегодня хоть и понедельник, но на пляже собралось много петропавловцев. Говорят, в такую погоду сложно усидеть дома, особенно после долгой самоизоляции во время режима ЧП.

Борис Самусев, житель г.Петропавловска:

— Этот маленький пляж, который в этом году лучше благоустроен, чем в прошлые годы. Это Северо-Казахстанская «Калифорния». Люди пришли вместе с детьми, наслаждаются солнышком, водой, светом, радостями жизни.

Юным отдыхающим продемонстрировали аварийно-спасательный инвентарь. Ребята с особым интересом рассматривали каждую деталь, проверяли в действии.

Лети:

— Интересно было.

— Никогда такого не видел, противогаз никогда не надевал.

Отдыхающие приходят семьями. Жаркая погода, отпуск и долгожданные школьные каникулы — отличный повод отправиться на пляж.

Дарья Захарова, жительница г.Петропавловска:

— Плюсы надо находить в любой ситуации. Сейчас людей на пляже много. Мы отдыхаем, стараемся вынести максимум из сложившейся ситуации. Загар, пляж, дети. Всё прекрасно.

В регионе 58 официально разрешённых мест для купания. На каждом регулярно дежурят спасатели.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Находясь на санкционированном месте для купания понятно, что люди находятся под охраной как общественных спасателей, так и сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС.

Количество спасателей зависит от площади водоема. Например, по нормативам на озере Пёстром должно дежурить два спасателя, но, так как отдыхающих много, теперь их трое. Один — на посту, двое — на лодке.

Айгерим Муканова