Санитарные рейды проводятся по всем объектам торговли

Новости МТРК

20:55 25 Мая 2020

Санврачи вместе с участковыми инспекторами продолжают проводить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологической обстановки. На объекты массового скопления людей они приходят внезапно, чтобы увидеть истинную картину происходящего.

Во время рейдов специалисты разъясняют санитарные нормы и правила: соблюдение социальной дистанции, масочного режима, использование санитайзеров — в помещениях эти требования необходимо выполнять.

Но, не все покупатели и клиенты ответственно к этому подходят, рассказывают продавцы и администраторы ресепшн. За три дня проверено 97 объектов предпринимательства. Почти везде условия для режима дезинфекции созданы. Совместные санитарные рейды продолжаются по всем объектам торговли, общественного питания и оказания услуг.

 

 

Анастасия Остертак

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