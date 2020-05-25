Санитарные рейды проводятся по всем объектам торговли

Санврачи вместе с участковыми инспекторами продолжают проводить рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологической обстановки. На объекты массового скопления людей они приходят внезапно, чтобы увидеть истинную картину происходящего.

Во время рейдов специалисты разъясняют санитарные нормы и правила: соблюдение социальной дистанции, масочного режима, использование санитайзеров — в помещениях эти требования необходимо выполнять.

Но, не все покупатели и клиенты ответственно к этому подходят, рассказывают продавцы и администраторы ресепшн. За три дня проверено 97 объектов предпринимательства. Почти везде условия для режима дезинфекции созданы. Совместные санитарные рейды продолжаются по всем объектам торговли, общественного питания и оказания услуг.

Анастасия Остертак