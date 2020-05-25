С 13 мая в Петропавловске возобновил свою работу общественный транспорт

Новости МТРК

20:48 25 Мая 2020

Видимо, североказахстанцы настолько привыкли к жизни в изоляции, то бишь дома, что, выйдя на улицу, позабыли о правилах безопасности. А медики по-прежнему просят соблюдать их.

Карантинный режим хоть и ослабили, но не отменили. Особенно актуальна проблема ношения масок в общественном транспорте. Многие пассажиры игнорируют требование и не пользуются средством защиты.

Просьбу участников рейда пассажиры выполняли. Однако, некоторые обижались на замечания. За 3 часа они проверили больше 60 автобусов по 5 маршрутам города. Не оставили без внимания и остановочные павильоны.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— В общих интересах на сегодняшний день как со стороны перевозчиков, так и пассажиров, соблюдать масочный режим, все санитарные требования. В случае игнорирования данных требований, мы вынуждены будем прекратить движение общественного транспорта.

Но есть пассажиры, которые все же надевают маски. Они в меньшинстве, конечно.

Ответственные пассажиры:

— Мы сами носим маски и советуем остальным. Это ведь ради своего же блага делаем.

— Для чего нужен масочный режим? Чтобы дальше этот вирус остановить, чтобы не было продолжения. В общественном транспорте соблюдают все. Люди носят маски.

— Так как никто не может подтвердить, что вирус устранен, я считаю, нужно носить маски. Стоит соблюдать все правила безопасности, чтобы не росло количество зараженных. 

Сейчас в Петропавловске 11 автобусных и столько же микроавтобусных маршрутов. Это 300 единиц автотранспорта. В Ассоциации перевозчиков профилактическую работу намерены продолжить.

 

 

Абай Альжанов

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