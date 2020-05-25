Предприниматель устроил «петропавловскую резню бензопилой»

Как сквер стал местом преступления… против природы. «Пострадавшие« всё ещё на месте. В основном тополя. Но не пощадила зубчатая и вот этих молодых берёз.

Под топор субботним утром пошли и клёны. Остановили незаконную вырубку неравнодушные горожане. Позвонили в городской акимат. Но предприниматель уже успел вырубить больше 10 деревьев.

Петропавловцы:

— Просто слов нет. Я когда в интернете прочитала эту информацию, специально пришла посмотреть. Это просто ужасно. Спилы-то все свежие. Как можно было здоровые нормальные деревья рубить.

— Тополя вечно пух и мусор. Наверное, что-то другое посадят. Новую рассаду. Красивее и лучше будет.

Аллергики, естественно, против вырубки тополей ничего не имеют. Только вот проходила она незаконно. Эта земля, а именно 4 сотки, находятся в частной собственности бизнесмена. Он выкупил участок ещё в 2006-м. Хотел построить здесь торговый центр. Но, получил отказ. Возможно, после этого разрешений больше не захотел спрашивать.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Несмотря на то, что этот участок находится в частной собственности, он должен был провести соответствующее согласование с городским акиматом. Получить разрешение на произведение вырубки зелёных насаждений. С его стороны данного согласования не было. На данный момент на него собран административный материал. Данный материал будет направлен в суд.

Согласно правилам маслихата, теперь предприниматель должен высадить деревья. За каждое срубленное — пять новых. Получается, свыше 50 саженцев. В том числе и в этом сквере.

Айгерим Мукашева